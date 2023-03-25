Модрич: «Все знают, что мое желание — остаться в «Реале». Надеюсь, так и будет»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что рассчитывает продлить контракт с клубом.

«Все знают, что мое желание — остаться в «Реале». Верю и надеюсь, что так и будет. Все остальное — слухи и предположения», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Модрича.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В сезоне-2022/23 он забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 37 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 37-летнего хорвата с клубом действует до конца июня 2023 года.