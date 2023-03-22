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Сегодня, 14:37

Месут Озил объявил о завершении карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
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Месут Озил.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Арсенала» Месут Озил объявил о завершении карьеры.

«Всем привет. После долгих размышлений я решил объявить об уходе из профессионального футбола. Мне повезло быть футболистом на протяжении практически 17 лет. Я очень благодарен за эту возможность. Тем не менее в последние недели и месяцы, после длительных проблем из-за травм мне стало ясно, что пришло время уходить.
Я прошел невероятный путь, наполненный незабываемыми моментами и эмоциями. Хочу поблагодарить все мои клубы: «Шальке», «Вердер», «Реал», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул Башахшехир». Спасибо всем тренерам, которые поддерживали меня, и моим одноклубникам, с которыми мы стали друзьями.
Особенная благодарность — моей семье и ближайшим друзьям. Они были со мной с первого дня моего пути и подарили мне много любви и поддержки, как в радостные моменты, так и в горестные. Спасибо всем моим фанатам, которые всегда любили меня, несмотря ни на что. Теперь я собираюсь посвятить время своей прекрасной жене Амин и нашим двум прекрасным дочерям, Эде и Эле. Но будьте уверены, что иногда вы еще будете что-то обо мне слышать», — написал футболист у себя в соцсетях.

34-летний Озил — чемпион мира в составе сборной Германии. Вместе с «Вердером» он становился обладателем Кубка Германии, футболист выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В составе «Арсенала» полузащитник по три раза завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

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Месут Озил
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Полузащитник «Байера» Виртц отреагировал на интерес «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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1.04 00:00
Бавария – Боруссия Д
 - : -
1.04 00:00
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
1.04 00:00
Кельн – Боруссия М
 - : -
1.04 00:00
Фрайбург – Герта
 - : -
1.04 00:00
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
1.04 00:00
Шальке – Байер
 - : -
1.04 00:00
Унион Б – Штутгарт
 - : -
1.04 00:00
Вердер – Хоффенхайм
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1.04 00:00
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 23 1 4
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