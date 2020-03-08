Экс-арбитр чемпионата Испании: «Офсайд Видаля в эпизоде с пенальти для «Барселоны» не нужно рассматривать»

Бывший испанский арбитр Барренеча Монтеро разобрал спорный эпизод в матче чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реал Сосьедад» (1:0). Единственный мяч Лионель Месси забил с пенальти, который был назначен за игру рукой в штрафной басков.

— В последних матчах «Барселоны» игроки вели себя дисциплинированно, — цитирует El Mundo Deportivo Монтеро. — Очень мало фолов с учетом масштаба игры. Очень хорошая работа судьи. Ключевым моментом был пенальти. Хорошо, что ВАР сообщил судье об игре рукой в штрафной «Реал Сосьедад». Но не следует забывать, что окончательное решение принимает арбитр в поле. Некоторые говорят, что Артуро Видаль был в офсайде в начале эпизода с рукой. Но чилиец вообще не вмешивался в игру, поэтому нельзя принимать его позицию на поле во внимание. Кроме того, судья грамотно отменил гол Албы из-за офсайда у Фати чуть ранее. Считаю, что и желтые карточки он давал по делу.