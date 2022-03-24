Эден Азар не хочет покидать «Реал»

Нападающий Эден Азар намерен остаться в «Реале», сообщает Marca.

Бельгиец намерен отработать контракт с «Реалом», действующий до лета 2024 года, до конца. При этом мадридский клуб готов летом продать форварда.

Правда, ни один из клубов не связывался с «Реалом» по поводу возможного трансфера 31-летнего Азара.

У «Реала» есть опасения, что с Азаром повторится та же ситуация, что случилась и с Гаретом Бэйлом. Главная причина переживаний мадридского клуба — зарплата игрока, который получает 15 миллионов евро в год.

В этом сезоне Азар провел 22 матча за «Реал», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.