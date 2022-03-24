«Барселона» летом готова купить Салаха. Трансфер Левандовски оформить будет сложнее

«Барселона» летом готова купить Салаха у «Ливерпуля» или Левандовски у «Баварии»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти летом в «Барселону», сообщает Sport.es.

Для «Барселоны» приоритетом остается трансфер форварда «Боруссии» Эрлина Холанна, но его переход кажется маловероятным, поэтому клуб рассматривает иные варианты усиления.

Одним из кандидатов является хавбек «Ливерпуля» Мо Салах. В «Барселоне» полагают, что его трансфер осуществить проще, чем сделку с «Баварией» по Роберту Левандовскому.

Сине-гранатовые внимательно следят за ходом переговоров между «Ливерпулем» и игроком о новом контракте. Если стороны так и не договорятся, то английский клуб попытается продать Салаха летом.

Текущее соглашение 29-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Салах сыграл за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.