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«Барселона» летом готова купить Салаха. Трансфер Левандовски оформить будет сложнее

«Барселона» летом готова купить Салаха у «Ливерпуля» или Левандовски у «Баварии»
Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти летом в «Барселону», сообщает Sport.es.

Для «Барселоны» приоритетом остается трансфер форварда «Боруссии» Эрлина Холанна, но его переход кажется маловероятным, поэтому клуб рассматривает иные варианты усиления.

Одним из кандидатов является хавбек «Ливерпуля» Мо Салах. В «Барселоне» полагают, что его трансфер осуществить проще, чем сделку с «Баварией» по Роберту Левандовскому.

Сине-гранатовые внимательно следят за ходом переговоров между «Ливерпулем» и игроком о новом контракте. Если стороны так и не договорятся, то английский клуб попытается продать Салаха летом.

Текущее соглашение 29-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Салах сыграл за «Ливерпуль» 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

Мохамед Салах
Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
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 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
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 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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Кадис – Эспаньол
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19.01 21:00
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19.01 23:30
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