Эдегор признался, что общался с Холанном о его возможном переходе в «Реал»

Эдегор рассказал о разговоре с Холанном о переходе в «Реал»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор рассказал, что общался с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлинном Холанном о «Реале».

«Мы отличные друзья, так что, мы многие вещи обсуждаем. Да, мы разговаривали об этом, но в этом ничего особенного нет», — цитирует Эдегора Football London.

Сообщалось, что Холанн может продолжить карьеру в мадридском клубе, трансфер может быть оформлен уже летом. Стоимость 21-летнего норвежца оценивается в 150 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.