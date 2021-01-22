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Эдегор решил перейти «Арсенал»

14:25
Мартин Эдегор. Фото AFP
Мартин Эдегор. Фото AFP
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Норвежский футболист «Реала» Мартин Эдегор решил уйти в «Арсенал», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 22-летний норвежец выбрал «Арсенал», а не «Реал Сосьедад», к которому он склонялся, из-за личного разговора с главным тренером лондонцев Микелем Артетой. Переговоры по переходу продолжаются, «Реал» настаивает на том, чтоб Эдегор ушел в полугодичную аренду без права выкупа.

Норвежский полузащитник провел 9 матчей в сезоне за «Реал». Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

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