Эдегор решил перейти «Арсенал»
14:25
Норвежский футболист «Реала» Мартин Эдегор решил уйти в «Арсенал», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 22-летний норвежец выбрал «Арсенал», а не «Реал Сосьедад», к которому он склонялся, из-за личного разговора с главным тренером лондонцев Микелем Артетой. Переговоры по переходу продолжаются, «Реал» настаивает на том, чтоб Эдегор ушел в полугодичную аренду без права выкупа.
Норвежский полузащитник провел 9 матчей в сезоне за «Реал». Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.
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