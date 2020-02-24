Джордж Клуни может купить «Малагу»

Знаменитый актер Джордж Клуни может купить испанскую «Малагу», которая выступает во втором дивизионе. Как сообщает A Bola, по вопросам покупки акций «Малаги» обращалась бизнес-группа из США, которая связана с Клуни. Однако детали переговоров не сообщаются.

Группа якобы хочет купить акции владельца «Малаги» Абдуллы Аль-Тани, который просит за них 100 миллионов евро. Из-за финансовых проблем в клубе была ранее введено внешнее управление.