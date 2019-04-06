Дубль Бензема принес "Реалу" победу над "Эйбаром"

"Реал" одержал победу над "Эйбаром" (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Открыл счет в игре нападающий гостей Марк Кардона на 39-й минуте, а форвард "сливочных" Карим Бензема отметился дублем.

"Реал" с 60 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. "Эйбар" занимает 11-е место с 39 баллами.

Чемпионат Испании. Лига 1

31-й тур

"Реал" – "Эйбар" – 2:1 (0:1)

Голы: Кардона, 39 (0:1). Бензема, 59 (1:1). Бензема, 81 (2:1).

"Реал": Навас, Варан, Начо, Одриосола, Регилон, Модрич (Кроос, 77), Иско (Диас, 90+1), Вальверде, Бензема, Бэйл (Васкес, 77), Асенсио.

"Эйбар": Дмитрович, Рамис (Орельяна, 54), Хосе Анхель, Оливейра, Кукурелья (Шарлес, 84), Альварес, Хоан Хордан, Эскаланте, Серхио Энрич, Де Бласис, Кардона (Пенья, 72).

Предупреждение: Оливейра, 21.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

6 апреля. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

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