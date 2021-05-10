Директор «Реала» остался недоволен судейством в матче с «Севильей»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо рассказал, что остался недоволен судейством в матче с «Севильей» (2:2).

Арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Реала» после игры рукой Эдера Милитао в своей штрафной. 11-метровый реализовал Иван Ракитич.

«У нас уже были подобные ситуации. Сегодня решение было принято снова не в нашу пользу. Это было определяющее решение, которое сильно повлияло на итог чемпионата», — цитирует Бутрагеньо Marca.

«Реал» с 75 очками идет вторым в турнирной таблице ла лиги. Первое место занимает «Атлетико» (77 очков), на третьей строчке располагается «Барселона» (75).