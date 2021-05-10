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Модрич — о пенальти «Севильи»: «Если судья свистнул, значит, он его увидел»

08:46
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал ничью в матче 35-го тура ла лиги с «Свильей» (2:2).

«Все теряют очки, нужно следить только за собой. Нужно продолжать верить в себя.

Пенальти? Это был случайный момент, не повезло. Если арбитр свистнул, значит, он увидел», — цитирует Модрича As.

Арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Реала» после игры рукой Эдера Милитао в своей штрафной. 11-метровый реализовал Иван Ракитич.

После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в ла лиге и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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