Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал ничью в матче 35-го тура ла лиги с «Свильей» (2:2).

«Все теряют очки, нужно следить только за собой. Нужно продолжать верить в себя.



Пенальти? Это был случайный момент, не повезло. Если арбитр свистнул, значит, он увидел», — цитирует Модрича As.

Арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Реала» после игры рукой Эдера Милитао в своей штрафной. 11-метровый реализовал Иван Ракитич.

После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в ла лиге и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.