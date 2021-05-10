Карвахаль — о пенальти в ворота «Реала»: «Какой позор»
02:16
Защитник «Реала» Дани Карвахаль опубликовал сторис в Instagram после матча 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:2).
Испанский футболист, который не принимал участие в матче из-за травмы, отреагировал на назначение 11-метрового удара в ворота мадридцев.
«Какой позор», — написал Карвахаль.
Арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Реала» после игры рукой Эдера Милитао в своей штрафной. 11-метровый реализовал Иван Ракитич.
После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в ла лиге и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.
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