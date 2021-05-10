Защитник «Реала» Дани Карвахаль опубликовал сторис в Instagram после матча 35-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (2:2).

Испанский футболист, который не принимал участие в матче из-за травмы, отреагировал на назначение 11-метрового удара в ворота мадридцев.

«Какой позор», — написал Карвахаль.

Арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра назначил пенальти в ворота «Реала» после игры рукой Эдера Милитао в своей штрафной. 11-метровый реализовал Иван Ракитич.

После этого матча «Реал» с 75 очками занимает второе место в ла лиге и отстает от лидирующего «Атлетико» на два очка. «Севилья» с 71 очком — на четвертой строчке.