Диегу Коста считает, что Конте не продержался бы в «Реале» и сезона

Нападающий «Атлетико» Диегу Коста поделился мнением о главном тренере «Интера» Антонио Конте. Он вспомнил о совместной работе в «Челси». Тогда итальянский специалист сообщил форварду, что не рассчитывает на него через СМС-сообщение.

— У меня были проблемы с Конте за пределами футбольного поля, но считаю, что он хороший тренер, — цитирует нападающего ESPN. — Не испытываю плохих чувств к нему. Чтобы стать тренером высочайшего уровня, нужно изменить подход к отношениям с людьми в работе.

Он очень подозрительный. Например, в «Реале» Конте никогда бы не продержался на своем месте полный сезон.