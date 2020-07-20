Диего Симеоне: «Критики найдутся, но им нужно подождать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги завершившегося чемпионата Испании. Мадридцы заняли третье место, уступив «Реалу» и «Барселоне».

- Самым сложным моментом чемпионата был домашний матч с «Леганесом» после вылета из Кубка Испании, — цитирует аргентинского специалиста Marca. — От нас продолжали ждать многого. С тех пор провели много отличных матчей — с «Реалом», с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Наша команда остается сильной. Надеюсь, что в следующем сезоне не будет много изменений.

Цель достигнута. Понимаю, что этот клуб должен играть в Лиге чемпионов. Я очень счастлив. Критики всегда найдутся, но сейчас им придется подождать.