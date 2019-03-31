Диего Симеоне: "Атлетико" будет сражаться в ла лиге до последнего вздоха"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне после разгрома в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (4:0) заявил, что его команда будет бороться за каждое очко в оставшихся играх ла лиги, сообщает Diario AS.

Эта победа позволила "Атлетико" набрать 59 очков в турнирной таблице чемпионата. "Матрасники" занимают второе место в ла лиге, отставая от "Барселоны" на 10 баллов.

– Это была лучшая выездная игра у "Атлетико" в сезоне. Мы отлично понимали, каким образом сможем нанести урон сопернику, поэтому очень быстро решались на пасы и тут же создавали опасные моменты. "Атлетико" нужна была такая игра против конкурента. Мы навязали сопернику свою инициативу и действовали слаженно. Нам сейчас нельзя терять в чемпионате Испании ни одного очка. Мы будем сражаться в Ла Лиге до последнего вздоха, – приводит слова Симеоне Diario AS.

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