Дешам не беспокоится за Гризманна
12 июля 2020, 23:44
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что его не беспокоят последние неудачи Антуана Гризманна в «Барселоне». В последних 12 встречах в чемпионате Испании форвард забил только один мяч.
— Ситуация с Гризманном меня совсем не беспокоит, — цитирует RTL Дешама. — Я не сомневаюсь в его способностях. Они не обсуждаются. У всех игроков бывают периоды, когда дела идут немного тяжелее. Он способен с ними справиться.
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