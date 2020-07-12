Дешам не беспокоится за Гризманна

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подчеркнул, что его не беспокоят последние неудачи Антуана Гризманна в «Барселоне». В последних 12 встречах в чемпионате Испании форвард забил только один мяч.

— Ситуация с Гризманном меня совсем не беспокоит, — цитирует RTL Дешама. — Я не сомневаюсь в его способностях. Они не обсуждаются. У всех игроков бывают периоды, когда дела идут немного тяжелее. Он способен с ними справиться.