Симеоне об удалении Феликса: «Жоау очень хорошо вошел в игру, и это то, что для меня важно»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:0).

«Я еще не видел момента с удалением Жоау Феликса. Я не сомневаюсь, что он очень хорошо вошел в игру, и это то, что для меня важно. Я бы не стал искать оправданий нулевой ничье. Это футбол, такое может случиться. Я доверяю игрокам, и мы будем работать, чтобы они забивали голы. Предупреждений было много. Я не думаю, что все они тянули на желтые карточки», — приводит слова Симеоне Marca.

Феликс получил две желтые карточки на 79-й минуте и впервые в карьере был удален с поля.

«Атлетико» набрал 11 очков и вышел на первое место. У «Атлетика» девять очков и четвертая позиция.