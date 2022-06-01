Бывший тренер «Спартака» возглавил «Сарагосу»

«Реал Сарагоса» объявил о назначении на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

48-летний испанец с 2006 года работал помощником Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале». В 2020 году он начал самостоятельную работу, возглавив «Ибицу». Его уволили 18 декабря 2021 года.

«Сарагоса» в прошедшем сезоне под руководством Хуана Игнасио Мартинес заняла 10-е место во втором дивизионе Испании.