Депай объявил, что останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай принял решение остаться в испанском клубе. Этим летом игроком интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

«Я решил остаться в «Барсе»! Полностью предан спортивным успехам клуба», — написал Депай в Twitter.

В этом сезоне Депай не сыграл ни в одном официальном матче за каталонцев. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.