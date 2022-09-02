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Сегодня, 00:39

Депай объявил, что останется в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай принял решение остаться в испанском клубе. Этим летом игроком интересовались «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

«Я решил остаться в «Барсе»! Полностью предан спортивным успехам клуба», — написал Депай в Twitter.

В этом сезоне Депай не сыграл ни в одном официальном матче за каталонцев. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
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 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
3
 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
4
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
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 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
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 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
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 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
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 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
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 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
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 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
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 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
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Сельта – Кадис
 - : -
3.09 15:00
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 - : -
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 - : -
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Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 - : -
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
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5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 2 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
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