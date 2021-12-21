Денис Черышев объяснил, почему ушел из «Реала»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в интервью «СЭ» вспомнил как покинул «Королевский клуб».

— Черышев-старший рассказывал, как сильно вы мечтали о первой команде «Реала». И добились своего, но ненадолго. Был ли, по-вашему, реальный шанс закрепиться в основе — и, если да, в какой момент и в чем недоработали?

— Когда мне было пять лет, я попал в детскую школу хихонского «Спортинга» и хотел выступать за основу этого клуба. Потом переехали в Бургос — и целью оставалось пробиться на высший уровень. Но, когда оказался в «Реале» и мы оказались в Мадриде, то пошли другие цели. Слава Богу, что получилось сыграть за первую команду! И, думаю, мне не хватило терпения и немножко смирения.

— В каком смысле?

— Когда главным тренером «Реала» в первый раз был Карло Анчелотти, мне предлагали остаться в качестве левого защитника. Я же хотел выходить на другой, своей позиции, но там имелись другие футболисты, намного выше меня уровнем. Теперь понимаю: даже если бы играл мало, шансы сохранялись бы. Но к этому моменту уже стремился быть на поле постоянно — пусть даже в другой команде. Так получилось — и ни о чем не жалею. На своих ошибках надо учиться, чтобы больше их не совершать.