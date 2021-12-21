Денис Черышев вспомнил, как снимался с Бекхэмом

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в интервью «СЭ» рассказал о своем опыте общения с английской звездой Дэвидом Бекхэмом.

— Нам сказали, что нужно идти сниматься с футболистами первой команды. Мне было лет пятнадцать. На Бекхэма смотрел как на статую, испугался сначала, — говорит Черышев. — Когда перед тобой такие футбольные гиганты — конечно, скованность присутствует. Но все получилось весело и классно.

— Почему выбрали именно вас?

— Если не ошибаюсь, из каждого возраста выбирали иностранцев — и из моего года взяли меня. Но какого-то общения вне съемки не было. Бекхэм, по-моему, в то время еще не разговаривал по-испански, а я по-английски — еле-еле.