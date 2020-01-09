Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после поражения от «Реала» (1:3) в матче полуфинала Суперкубка Испании опубликовал в своем Instagram новую фотографию. Игра прошла 8 января в городе Джедда (Саудовская Аравия).

«Вчера не получилось, идем дальше», — подписал фото Черышев.

29-летний хавбек остался в запасе «Валенсии» и вышел на поле на 70-й минуте встречи, заменив форварда Кевина Гамейро. Черышев не отметился результативными действиями в этой игре.