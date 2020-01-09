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Денис Черышев — о поражении от «Реала»: «Вчера не получилось, идем дальше»

21:58
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев после поражения от «Реала» (1:3) в матче полуфинала Суперкубка Испании опубликовал в своем Instagram новую фотографию. Игра прошла 8 января в городе Джедда (Саудовская Аравия).

«Вчера не получилось, идем дальше», — подписал фото Черышев.

29-летний хавбек остался в запасе «Валенсии» и вышел на поле на 70-й минуте встречи, заменив форварда Кевина Гамейро. Черышев не отметился результативными действиями в этой игре.

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