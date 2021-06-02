Эдегор заявил, что хотел бы играть с Холанном за «Реал»

Полузащитник «Реала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор заявил, что хотел бы выступать вместе с соотечественником Эрлином Холанном за «Королевский клуб».

«Конечно, я хотел бы играть с Эрлином за «Реал». Я немного спрашивал его по поводу его будущего, но он мало что об этом рассказывает. По крайней мере, мне нечем с вами поделиться на этот счет», — приводит Football.london слова Эдегора.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за дортмундскую «Боруссию», на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего норвежца в 110 миллионов евро. Футболистом интересуются европейские топ-клубы, в том числе «Реал».