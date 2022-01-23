Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Алавесом»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

Форвард перестал попадать в заявку команды после конфликта, возникшего из-за того, что француз не продлевает контракт с клубом. 20 января спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что футболист должен будет покинуть клуб до конца января.

Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 11 матчах за «сине-гранатовых». Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года.

Матч «Алавес» — «Барселона» состоится сегодня, 23 января. Начало встречи — в 23.00 (мск).