Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Алавесом»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не попал в заявку на матч 22-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».
Форвард перестал попадать в заявку команды после конфликта, возникшего из-за того, что француз не продлевает контракт с клубом. 20 января спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что футболист должен будет покинуть клуб до конца января.
? ????? ???? ?— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2022
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Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. В сезоне-2021/22 он забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 11 матчах за «сине-гранатовых». Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2022 года.
Матч «Алавес» — «Барселона» состоится сегодня, 23 января. Начало встречи — в 23.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
7
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
9
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
12
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6