Фати не хочет переносить операцию после травмы бицепса бедра

Нападающий «Барселоны» Фати против операции на бедре после травмы

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати не хочет переносить операцию на бедре после травмы, полученной в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3), сообщает Marca.

По информации источника, 19-летний испанец против подобного метода лечения, потому что процесс восстановления хирургического вмешательства займет больше времени.

При этом каталонский клуб выступает за операцию. Отмечается, что окончательное решение о лечении нападающего будет принято 24 января.

В нынешнем сезоне Фати забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 10 встречах за «Барселону».