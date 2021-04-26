Серхи Роберто хочет подписать новый долгосрочный контракт с «Барселоной»
23:11
Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто ведет с клубом переговоры о новом контракте, сообщает Mundo Deportivo.
Нынешний контракт 29-летнего испанца истекает летом 2022 года. Каталонский клуб предложил игроку соглашение до 2023-го, однако Серхи Роберто хотел бы подписать долгосрочный контракт.
Серхи Роберто является воспитанником академии «Барсы». В этом сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол, а также сделал 2 голевые передачи.
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