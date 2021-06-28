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36-летний Сольдадо стал игроком «Леванте»

19:55
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«Леванте» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Роберто Сольдадо.

Контракт с 36-летним ветераном рассчитан до июня 2023 года. Сольдадо присоединился к «Леванте» бесплатно, ла лиге был выплачен платеж в размере 1 миллион евро за разрыв действующего контракта с «Гранадой».

В сезоне-2020/21 Сольдадо провел 43 матча, забив 14 голов и отдав 2 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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