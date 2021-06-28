36-летний Сольдадо стал игроком «Леванте»

«Леванте» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Роберто Сольдадо.

Soldado (@R9Soldado) se convierte en el primer refuerzo del #LevanteUD para la pr?xima temporada.



?Bienvenido a tu nueva casa! ???



? https://t.co/kNgYnVvqrm pic.twitter.com/AGDWidOUWF — Levante UD ? (@LevanteUD) June 28, 2021

Контракт с 36-летним ветераном рассчитан до июня 2023 года. Сольдадо присоединился к «Леванте» бесплатно, ла лиге был выплачен платеж в размере 1 миллион евро за разрыв действующего контракта с «Гранадой».

В сезоне-2020/21 Сольдадо провел 43 матча, забив 14 голов и отдав 2 результативные передачи.