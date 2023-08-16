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Деку — о несостоявшемся подписании Неймара «Барселоной»: «Это никогда не было возможно»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Барселоны» Деку объяснил, почему клуб не подписал бразильского форварда Неймара.

«Все знают, что на данный момент, к сожалению, с нашим финансовым положением сделать такое подписание было невозможно. Нам нужно было взаимопонимание с «ПСЖ» или урегулирование ситуации с саудовцами, чего не произошло. Это никогда не было возможно из-за экономической ситуации в клубе», — заявил Деку.

В августе Неймар перешел из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль». Сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии заплатит 31-летнему форварду около 300 миллионов долларов за два сезона.

За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год.

Источник: https://barcauniversal.com/deco-opens-up-on-barcelonas-pursuit-of-neymar-it-was-never-a-possibility/
Неймар Сантос
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2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
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 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
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 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
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10
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11
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 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
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