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Сегодня, 21:27

Хави и Рафинью дисквалифицированы на два матча

Руслан Минаев
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Хави.
Фото Reuters

Стали известны сроки дисквалификации после матча 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Матч завершился вничью — 0:0.

По его итогам, главный тренер каталонцев Хави получил двухматчевую дисквалификацию, как и вингер клуба — Рафинья. Оба были удалены по ходу игры. Хави — за споры с арбитром, Рафинья — за удар соперника локтем.

«Барса» в следующих двух матчах сыграет с «Кадисом» и «Вильярреалом».

Также на 4 матча был дисквалифицирован врач «Хетафе» Ойола Паласиос, который несмотря на красную карточку в первом тайме, появился на поле — во втором.

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 18:30
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
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Алавес – Севилья
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21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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