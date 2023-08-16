Хави и Рафинью дисквалифицированы на два матча

Стали известны сроки дисквалификации после матча 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Матч завершился вничью — 0:0.

По его итогам, главный тренер каталонцев Хави получил двухматчевую дисквалификацию, как и вингер клуба — Рафинья. Оба были удалены по ходу игры. Хави — за споры с арбитром, Рафинья — за удар соперника локтем.

«Барса» в следующих двух матчах сыграет с «Кадисом» и «Вильярреалом».

Также на 4 матча был дисквалифицирован врач «Хетафе» Ойола Паласиос, который несмотря на красную карточку в первом тайме, появился на поле — во втором.