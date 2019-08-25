Дебютный гол Фекира за «Бетис» в ворота «Барселоны». Видео

«Барселона» дома принимает «Бетис» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Новичок гостей, полузащитник Набиль Фекир забил свой первый гол за команду на 15-й минуте встречи.

Форвард «Бетиса» Лорен Морон вывел один на один Фекира, и Набиль идеально по точности положил в дальний угол ворот «Барселоны».

Nabil Fekir.

World class talent.

20m.

Steal of the summer. pic.twitter.com/iLQoRxXGdc — Dill (@dbaron46) August 25, 2019

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».