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Дебютный гол Фекира за «Бетис» в ворота «Барселоны». Видео

22:46
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«Барселона» дома принимает «Бетис» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Новичок гостей, полузащитник Набиль Фекир забил свой первый гол за команду на 15-й минуте встречи.

Форвард «Бетиса» Лорен Морон вывел один на один Фекира, и Набиль идеально по точности положил в дальний угол ворот «Барселоны».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».

Барселона — Бетис

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