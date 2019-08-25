Дебютный гол Фекира за «Бетис» в ворота «Барселоны». Видео
22:46
«Барселона» дома принимает «Бетис» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Новичок гостей, полузащитник Набиль Фекир забил свой первый гол за команду на 15-й минуте встречи.
Форвард «Бетиса» Лорен Морон вывел один на один Фекира, и Набиль идеально по точности положил в дальний угол ворот «Барселоны».
Nabil Fekir.— Dill (@dbaron46) August 25, 2019
World class talent.
20m.
Steal of the summer. pic.twitter.com/iLQoRxXGdc
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».
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