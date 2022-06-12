Френки де Йонг склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» близок к оформлению трансфера полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Сам 25-летний полузащитник все ближе к тому, чтобы одобрить сделку, сообщает The Athletic.

«МЮ» предложил за игрока 60 миллионов евро. Также бонусные выплаты могут вырасти до 10 миллионов. «Барса» отказалась от этого варианты, но клубы продолжают переговоры.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.