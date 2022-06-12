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Сегодня, 22:01

Френки де Йонг склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» близок к оформлению трансфера полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Сам 25-летний полузащитник все ближе к тому, чтобы одобрить сделку, сообщает The Athletic.

«МЮ» предложил за игрока 60 миллионов евро. Также бонусные выплаты могут вырасти до 10 миллионов. «Барса» отказалась от этого варианты, но клубы продолжают переговоры.

В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 2 : 4
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Реал – Бетис
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
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 3 : 1
22.05 21:00
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Реал

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Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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П
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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Барселона

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 32 2 6
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