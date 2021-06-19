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Гризманн планирует отправиться в МЛС после завершения контракта с «Барселоной»

14:58
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился своими планами на будущее.

«У меня есть еще три года. Нужно внимательно относиться к своему телу, потому что все может измениться в любой момент. Мой контракт с «Барселоной» действует до июня 2024 года. После этого, думаю, будет самое время поехать в США. Я люблю эту страну, культуру, НБА, плюс жажда приключений тянет меня туда. Правда, надо помнить, что у меня есть семья, вместе с которой придется туда переезжать. Я бы хотел закончить карьеру в Европе, но я все еще буду хорош для того, чтобы выиграть МЛС, так что лучше это, чем выходить на поле ни с чем, ничего не выигрывать и выглядеть в игре как ничто», — приводит Le Figaro слова Гризманна.

Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 30-летний француз провел 51 матч за команду, на его счету 20 голов и 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.lefigaro.fr/sports/football/euro/griezmann-je-suis-francais-et-tout-ce-qui-se-passe-dans-mon-pays-m-interesse-20210618

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Иван Торопцев все материалы автора
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