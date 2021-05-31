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Де Бур не разрешил «Барселоне» провести медосмотр Вайналдума в расположении сборной Голландии

05:31
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Трансфер полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум в «Барселону» откладывается, сообщает Voetbal International.

По сведениям источника, главный тренер сборной Голландии Франк де Бур не разрешил каталонскому клубу проводить медосмотр 30-летнего хавбека в расположении национальной команды.

Ранее стало известно, что Вайналдум согласовал все условия для перехода в «Барселону».

В сезоне-2020/21 голландец провел 51 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах и забил три мяча.

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