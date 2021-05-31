Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 35-летний испанец хочет остаться в мадридском клубе и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент «Реала» Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.

В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.