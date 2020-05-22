Дату рестарта чемпионата Испании перенесут на неделю

Сезон-2019/20 в чемпионате Испании возобновится 19 июня, соообщает Mundo Deporivo. Ранее предполагалось, что рестарт состоится неделей ранее. Причиной — протокол тренировок, по которому клубы не могут возобновить занятия до 1 июня. Руководство лиги хочет, чтобы у команд было минимум две недели на тренировки.

После 27 туров «Барселона» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Реал» (56) — второй. Первым матчем станет дерби между «Севильей» и «Бетисом».

В мире зарегистрировано 5 207 910 заболевших коронавирусом человек. Зафиксировано 334 848 летальных исходов, вылечились 2 092 168 человек.