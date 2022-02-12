Дардер порекомендовал Юмтити уйти из «Барселоны»
Полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер считает, что защитнику Самюэлю Юмтити нужно покинуть «Барселону». Француз в этом сезоне сыграл всего один матч.
«Люди видят игрока, у которого были трудности в последние два года. Когда на тебя вешают такой ярлык, это сложно. Ты должен уйти», — цитирует AS Дардера.
Дардер с 2015 по 2017 год выступал за «Лион». Он играл вместе с Юмтити.
Действующий контракт французского защитника с каталонцами рассчитан до 2026 года. Новое соглашение было подписано в январе.
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|
3
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|4
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|
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|
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|
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|
13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
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|Леванте
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|1
|8
|13
|21-46
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|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|- : -
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|- : -
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|- : -
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
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Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
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Карим Бензема
Реал
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|И
|К
|Ж
|
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Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7
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