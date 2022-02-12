Дардер порекомендовал Юмтити уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер считает, что защитнику Самюэлю Юмтити нужно покинуть «Барселону». Француз в этом сезоне сыграл всего один матч.

«Люди видят игрока, у которого были трудности в последние два года. Когда на тебя вешают такой ярлык, это сложно. Ты должен уйти», — цитирует AS Дардера.

Дардер с 2015 по 2017 год выступал за «Лион». Он играл вместе с Юмтити.

Действующий контракт французского защитника с каталонцами рассчитан до 2026 года. Новое соглашение было подписано в январе.