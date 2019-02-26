Даниэль Карвахаль: "Реал" чувствует себя хорошо перед матчем с "Барселоной"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль заявил, что его команда готова к ответному матчу 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны". 27-летний испанец добавил, что его команда хочет выйти в финал этого турнира.

- Мы находимся в хорошей форме - чувствуем себя отлично, - приводит слова Карвахаля Marca. - На данный момент у нас хорошее положение: первый матч завершился с приемлемым результатом. Мы хотим выйти в финал. Этот матч смотрят люди по всему миру, он является особенным. Мы рассчитываем достичь благоприятного результата.

Первый матч между "Барселоной" и "Реалом" завершился со счетом 1:1.

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