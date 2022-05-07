Дани Алвес сказал, что игроки «Барселоны» организовали бы чемпионский коридор для «Реала»
Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что игроки каталонского клуба организовали бы чемпионский коридор для «Реала».
«Я бы никогда не хотел с этим сталкиваться, но, если бы пришлось, мы бы организовали коридор. Нужно уметь проигрывать. У меня много друзей в «Реале», которых я уважаю и восхищаюсь. Очень надеюсь, что вопрос организации коридора не встанет перед нами, но если все будет иначе, то мы сделаем», — цитирует Алвеса Marca.
Мадридцы оформили досрочное чемпионство 30 апреля. 8 мая «Реал» сыграет с «Атлетико», который ранее заявил, что не будет делать коридор для мадридцев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|34
|17
|7
|10
|56-38
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|35
|15
|11
|9
|34-34
|56
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Леванте
|35
|6
|11
|18
|44-67
|29
|
20
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|2 : 1
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|23
|1
|7