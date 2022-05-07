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Сегодня, 10:39

Дани Алвес сказал, что игроки «Барселоны» организовали бы чемпионский коридор для «Реала»

Виктория Кравченко
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что игроки каталонского клуба организовали бы чемпионский коридор для «Реала».

«Я бы никогда не хотел с этим сталкиваться, но, если бы пришлось, мы бы организовали коридор. Нужно уметь проигрывать. У меня много друзей в «Реале», которых я уважаю и восхищаюсь. Очень надеюсь, что вопрос организации коридора не встанет перед нами, но если все будет иначе, то мы сделаем», — цитирует Алвеса Marca.

Мадридцы оформили досрочное чемпионство 30 апреля. 8 мая «Реал» сыграет с «Атлетико», который ранее заявил, что не будет делать коридор для мадридцев.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Дани Алвес
ФК Барселона
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 2 : 1
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
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Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
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Атлетик

 23 1 7
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