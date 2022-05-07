Дани Алвес сказал, что игроки «Барселоны» организовали бы чемпионский коридор для «Реала»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес заявил, что игроки каталонского клуба организовали бы чемпионский коридор для «Реала».

«Я бы никогда не хотел с этим сталкиваться, но, если бы пришлось, мы бы организовали коридор. Нужно уметь проигрывать. У меня много друзей в «Реале», которых я уважаю и восхищаюсь. Очень надеюсь, что вопрос организации коридора не встанет перед нами, но если все будет иначе, то мы сделаем», — цитирует Алвеса Marca.

Мадридцы оформили досрочное чемпионство 30 апреля. 8 мая «Реал» сыграет с «Атлетико», который ранее заявил, что не будет делать коридор для мадридцев.