Дани Алвес согласовал контракт с «Барселоной»
«Барселона» согласовала условия контракта с защитником Дани Алвесом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Twitter. По информации журналиста, защитник подпишет контракт на один сезон.
Ранее инсайдер Николо Скира написал, что 38-летний футболист подпишет контракт с «Барселоной» по схеме «1+1».
Хави, как сообщают СМИ, одобрил этот трансфер и рассчитывает на бразильца уже в ближайших матчах.
Последним клубом Алвеса был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.
Методология
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Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1459212478622097411?s=20
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