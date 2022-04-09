«Севилья» — «Гранада»: видеообзор матча чемпионата Испании

«Севилья» переиграла «Гранаду» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 4:2. Игра прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

В первом тайме команды обменялись голами. Дарвин Мачис открыл счет, а Диегу Карлос восстановил равновесие.

После перерыва Лукас Окампос вывел севильцев вперед. На 88-й минуте Виктор Диас сравнял счет. В концовке хозяева вырвали победу благодаря голам Рафаэля Мира и Папу Гомеса в дополнительное время.

«Севилья» идет на 2-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Гранада» располагается на 16-й строчке.