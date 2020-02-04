Черышев вне заявки «Валенсии» на матч Кубка Испании против «Гранады»
13:20
Стала известна заявка «Валенсии» на матч 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Российский полузащитник Денис Черышев не попал в список из 18 игроков.
Ранее сообщалось, что 29-летний Черышев получил травму.
Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:
вратари — Доменеч, Риверо;
защитники — Мангала, Диакаби, Паулиста, Коста, Васс, Флоренци;
полузащитники — Кондогбья, Солер, Парехо, Коклен, Ферран, Кан Ин, Гедеш;
нападающие — Родриго, Гомес, Собрино.
Встреча «Гранада» — «Валенсия» пройдет 4 февраля, начало — в 23.00 (мск).
?? Convocatoria del @valenciacf para la #CopaDelRey ?— Valencia CF ?? (@valenciacf) February 4, 2020
#GranadaValencia ?? @libertex_europe pic.twitter.com/CX421sta1F
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