Черышев вне заявки «Валенсии» на матч Кубка Испании против «Гранады»

Стала известна заявка «Валенсии» на матч 1/4 финала Кубка Испании против «Гранады», сообщает пресс-служба «летучих мышей». Российский полузащитник Денис Черышев не попал в список из 18 игроков.

Ранее сообщалось, что 29-летний Черышев получил травму.

Полностью заявка «Валенсии» выглядит следующим образом:

вратари — Доменеч, Риверо;

защитники — Мангала, Диакаби, Паулиста, Коста, Васс, Флоренци;

полузащитники — Кондогбья, Солер, Парехо, Коклен, Ферран, Кан Ин, Гедеш;

нападающие — Родриго, Гомес, Собрино.

Встреча «Гранада» — «Валенсия» пройдет 4 февраля, начало — в 23.00 (мск).