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Защитник «Барселоны» Альба: «С Месси все было проще. Во всех аспектах игры он лучший»

Виталий Косик
Корреспондент
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Лионель Месси и Жорди Альба.
Фото Global Look Press

Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что с нападающим Лионелем Месси играть в каталонской команде было намного проще.

«Мы прекрасно понимали друг друга, он находил меня мячом в нужное время. Было все труднее, потому что все соперники уже знали нас, но он мог действовать более из глубины или находить других партнеров по команде, которых опекали не так плотно. У нас получился очень хороший дуэт. С ним все было проще. Почти все мои передачи были ему. Во всех аспектах игры он лучший», — приводит слова Альбы Universo Valdano.

35-летний аргентинец выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
0
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Чемпионат Испании: «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Реал» — «Эльче» и другие матчи 21-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 14 2 2
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