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Агуэро может дебютировать за «Барселону» в матче с «Валенсией»

10:00
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«Барселона» надеется на возвращение на поле нападающего Серхио Агуэро в ближайшие дни, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы думают, что футболист вернется в строй к матчу 8-го тура ла лиги с «Валенсией», который состоится 17 октября.

33-летний аргентинец перешел в «Барсу» летом 2021 года на правах свободного агента, но сразу же был травмирован. Агуэро пока не удалось дебютировать за каталонцев.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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