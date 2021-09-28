Агуэро может дебютировать за «Барселону» в матче с «Валенсией»

«Барселона» надеется на возвращение на поле нападающего Серхио Агуэро в ближайшие дни, сообщает Sport.es.

По данным источника, каталонцы думают, что футболист вернется в строй к матчу 8-го тура ла лиги с «Валенсией», который состоится 17 октября.

33-летний аргентинец перешел в «Барсу» летом 2021 года на правах свободного агента, но сразу же был травмирован. Агуэро пока не удалось дебютировать за каталонцев.