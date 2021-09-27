«Сельта» в добавленное ко второму тайму время забила победный мяч в ворота «Гранады»

«Сельта» принимала на своем поле «Гранаду» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Команда из Виго имела отличный шанс открыть счет, но Яго Аспас в середине второго тайма не реализовал пенальти.

И все же «Сельта» взяла три очка: в добавленное ко второму тайму время отличился Денис Суарес.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Сельта» — «Гранада» — 1:0 (0:0)

Гол: Д.Суарес, 90+4.

Нереализованный пенальти: Аспас, 73 (вратарь)

«Сельта»: Дитуро, Араухо (Окай Йокушлу, 86), Мальо, Мурильо, Галан, Тапия (Солари, 86), Бельтран (Д.Суарес, 46), Нолито (Серви, 62), Аспас, Мина, Мендес (Тиагу Гальярду, 78).

«Гранада»: Машимиану (Эскандель, 77), Кини, Дуарте (Диас, 77), Санчес, Нева, Гоналон (Монторо, 19), Милья, Бакка (Хорхе Молина, 68), Пуэртас (Эскудеро, 78), Л.Суарес, Соро.

Предупреждения: Мендес, 12. Пуэртас, 67. Дуарте, 69. Монторо, 85. Кини, 90+5. Аспас, 90+6. Нева, 90+6. Эскандель, 90+8. Хорхе Молина, 90+9.

Судья: Сото Градо (Испания).

27 сентября. Виго. Стадион «Балаидос».