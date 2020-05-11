Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

01:10

Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возобновлении сезона. Рестарт в Германии состоится 16 мая.

— Наименьший риск будет во время игр, я прошу соблюдать правила, чтобы начать с как можно меньшим количеством зараженных, — приводит слова Тебаса Marca. — Мы полностью контролируем игроков, дома я прошу их следовать протоколу. Наше поведение должно быть образцовым для общества.

Органы здравоохранения должны будут одобрить возвращение футбола, мы обязаны вернуться к экономической деятельности после того ущерба, который уже понесли. Никто не знает точную дату, это зависит от возможных вспышек. Возможно, 12 июня.

Тебас также подтвердил, что матчи пройдут без зрителей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир