Чемпионат Испании может возобновиться 12 июня

Глава ла лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возобновлении сезона. Рестарт в Германии состоится 16 мая.

— Наименьший риск будет во время игр, я прошу соблюдать правила, чтобы начать с как можно меньшим количеством зараженных, — приводит слова Тебаса Marca. — Мы полностью контролируем игроков, дома я прошу их следовать протоколу. Наше поведение должно быть образцовым для общества.

Органы здравоохранения должны будут одобрить возвращение футбола, мы обязаны вернуться к экономической деятельности после того ущерба, который уже понесли. Никто не знает точную дату, это зависит от возможных вспышек. Возможно, 12 июня.

Тебас также подтвердил, что матчи пройдут без зрителей.