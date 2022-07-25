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В «Челси» недовольны «Барселоной» из-за переговоров с Кунде и заблокируют переходы Алонсо и Аспиликуэты

Руслан Минаев
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«Челси» заблокирует переговоры защитников Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты в «Барселону», утверждает Sport.es.

Причиной недовольства лондонцев является активная работа каталонцев в переговорах с защитником «Севильи» Жюлем Кунде.

Ранее сообщалось, что руководство «Барсы» просит 23-летнего француза потерпеть и не переходить в «Челси», пока испанский клуб не урегулирует сумму трансфера с «Севильей».

Контракты Алонсо и Аспиликуэты с «Челси» истекают в июне 2023 года.

Маркос Алонсо
Сесар Аспиликуэта
Футбол
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«Барселона» просит Кунде набраться терпения и не переходить в «Челси»
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