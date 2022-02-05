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«Челси» хочет подписать Араухо на замену Рюдигеру. Лондонцы готов платить защитнику вдвое больше «Барселоны»

«Челси» интересуется защитником «Барселоны» Рональдом Араухо
Карен Саркисян
Корреспондент

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в лондонском клубе видят в 22-летнем уругвайце замену защитнику Антонио Рюдигеру, чей контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.

«Челси» сообщили защитнику, что готовы платить ему в два раза больше, чем каталонский клуб.

Напомним, «Барселона» предлагает Араухо зарплату в размере около трех миллионов евро в год. Если игрок не согласится на эти условия, каталонцы будет вынуждены продать его летом.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 24 матчах за «Барселону» и забил два мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что продление контракта с Араухо является приоритетом для каталонского клуба.

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