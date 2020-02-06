Бывший тренер «Реала» Тошак: «Заслуги Бэйла нельзя критиковать»

Бывший тренер «Реала» Джон Тошак поддержал полузащитника команды Гарета Бэйла. Он отметил, что игрок страдает от травм.

— Очевидно, что Бэйл страдает от травм. В «Реале» игроков постоянно критикуют, — приводит Goal слова валлийца. — Гарет редко дает интервью, но его заслуги нельзя критиковать. Ему не везет с травмами, но его статистика идеальна с точки зрения средней результативности за матч.

В текущем сезоне Бэйл отметился 2 голами и 2 результативными передачами в 12 матчах Ла Лиги.