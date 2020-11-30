Бывший президент «Барселоны» Лапорта снова будет баллотироваться на пост

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта снова будет баллотироваться на эту должность, сообщает El Mundo Deportivo. В его команду войдут люди, которые работали с ним во время его президентства.

Лапорта занимал пост президента «Барсы» с 2003 по 2010 год. При нем каталонцы выиграли четыре чемпионата Испании, Кубок, три Суперкубка страны, две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2015 году Лапорта баллотировался на должность президента «Барсы», но уступил Жозепу Бартомеу, который недавно покинул свой пост. Выборы пройдут в январе 2021 года.