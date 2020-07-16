Бывший президент «Барселоны» боится, что Месси покинет клуб

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта опасается, что капитан каталонцев Лионель Месси может покинуть команду. Его контракт истекает летом следующего года.

— Хочу, чтобы он остался в 2021 году, но боюсь, что неправильное решение руководства может привести к необратимому, — цитирует Лапорту Goal. — Это не «БарсаГейт», это «БартоГейт» (намек на президента каталонского клуба Хосепа Марию Бартомеу — прим. «СЭ»). Я беспокоюсь о том, как руководство рискует статусом клуба.

На месте Хави я бы никогда не вернулся в клуб с этим руководством.

Хосеп Мария Бартомеу: «Мы говорим с Месси. Его будущее в «Барселоне»